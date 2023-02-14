Собянин: До конца года в Москве установят свыше 30 тысяч опор освещения
В 2023 году в Москве установят свыше 30 тысяч опор освещения. Такое решение приняли власти столицы в рамках утверждения планов развития коммунально-инженерной инфраструктуры столицы на 2023 год, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
«На заседании президиума правительства Москвы рассмотрели вопрос о реализации столичной государственной программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение» в 2022 году и планах на 2023 год», - отмечается в сообщении.
В 2023 году в Москве во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов планируется установка свыше 30 тысяч опор освещения.
Также власти столицы планируют построить и реконструировать более 3 тысяч км инженерных сетей, установить еще больше плавучих причалов для электросудов, а также новых зарядных станций для электромобилей и электробусов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что современные поезда начнут выходить на Замоскворецкую линию метро в 2024 году, передает НСН.
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