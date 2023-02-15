Развязка на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроется до конца 2023 года

Движение на транспортной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе откроется до конца 2023 года. Это позволит решить транспортную проблему для москвичей из близлежащих районов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, сейчас выполняется устройство опор и пролета левоповоротной эстакады и путепровода через МКАД. Кроме того, возводятся постоянные съезды и подпорные стены, а также переустраиваются инженерные коммуникации (сети связи, линии электропередач, дождевая канализация и электросети).

Также Бочкарев отметил, что в рамках проекта построят и реконструируют 5,4 км дорог, среди них два путепровода длиной 0,4 км.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что после введения в строй объекта улучшится транспортная доступность для полумиллиона жителей столичных районов Бибирево и Лианозово, а также городского округа Мытищи Московской области.

Также, отметил Загрутдинов, существенно возрастет пропускная способность Алтуфьевского, Липкинского шоссе и МКАД благодаря перераспределению транспортных потоков и реорганизации «проблемных» с точки зрения трафика зон.

Глава Департамента добавил, что реконструкция действующих вылетных магистралей и возведение новых объектов транспортной инфраструктуры на МКАД — инициатива столичного градоначальника Сергея Собянина. Из 22 развязок уже выполнена реконструкция 19 объектов.

