Развязка на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроется до конца 2023 года
Движение на транспортной развязке на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе откроется до конца 2023 года. Это позволит решить транспортную проблему для москвичей из близлежащих районов. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, сейчас выполняется устройство опор и пролета левоповоротной эстакады и путепровода через МКАД. Кроме того, возводятся постоянные съезды и подпорные стены, а также переустраиваются инженерные коммуникации (сети связи, линии электропередач, дождевая канализация и электросети).
Также Бочкарев отметил, что в рамках проекта построят и реконструируют 5,4 км дорог, среди них два путепровода длиной 0,4 км.
Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что после введения в строй объекта улучшится транспортная доступность для полумиллиона жителей столичных районов Бибирево и Лианозово, а также городского округа Мытищи Московской области.
Также, отметил Загрутдинов, существенно возрастет пропускная способность Алтуфьевского, Липкинского шоссе и МКАД благодаря перераспределению транспортных потоков и реорганизации «проблемных» с точки зрения трафика зон.
Глава Департамента добавил, что реконструкция действующих вылетных магистралей и возведение новых объектов транспортной инфраструктуры на МКАД — инициатива столичного градоначальника Сергея Собянина. Из 22 развязок уже выполнена реконструкция 19 объектов.
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