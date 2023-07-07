Сергей Собянин рассказал, как устроен цифровой двойник Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в Telegram-канале об одном из передовых проектов города «Цифровой дневник Москвы» - точная 3D-копия в виртуальной реальности.
Собянин заметил, что платформа позволяет планировать строительство всех необходимых объектов, следить за процессом их реализации. Для этого потребовалось 12 миллионов фотографий Москвы с разных углов.
Ранее Сергей Собянин подвел итоги пятого конкурса на соискание премий мэра «Лидеры цифровой трансформации - 2023». Он отметил, что заявки на участие прислало рекордное число IT-специалистов со всей России и других стран.
Лауреатами конкурса стали 63 коллектива. Среди них участники из 27 регионов России и девяти стран мира: Турция, Казахстан, Армения, Белоруссия, Чехия, Черногория, Австралия, Китай, Израиль. В этот раз в два раза был увеличен призовой фонд – до 42 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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