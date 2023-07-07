Сергей Собянин рассказал, как устроен цифровой двойник Москвы

Ранее Сергей Собянин подвел итоги пятого конкурса на соискание премий мэра «Лидеры цифровой трансформации - 2023». Он отметил, что заявки на участие прислало рекордное число IT-специалистов со всей России и других стран.

Лауреатами конкурса стали 63 коллектива. Среди них участники из 27 регионов России и девяти стран мира: Турция, Казахстан, Армения, Белоруссия, Чехия, Черногория, Австралия, Китай, Израиль. В этот раз в два раза был увеличен призовой фонд – до 42 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

