Цифровизация лабораторной службы в Москве вдвое ускорила получение результатов исследований
В электронные медицинские карты жителей столицы загружено уже более 355 миллионов результатов лабораторных исследований, онлайн-доступ к которым имеется как у врачей, так и пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что благодаря внедрению ЕМИАС процесс проведения исследования и получения результатов ускорился в два раза.
Сервис позволяет не только оперативно обмениваться данными, но и выступает упрощает работу врача. Если несколько специалистов назначили один и тот же анализ, система оповестит медика. Система также сгруппирует исследования в рамках одной пробы биоматериала, чтобы пациенту не пришлось несколько раз посещать поликлинику.
Запись на лабораторные исследования по направлению доступна и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» по кнопке «Записаться» во вкладке «Направления».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru