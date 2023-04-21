Цифровизация лабораторной службы в Москве вдвое ускорила получение результатов исследований

В электронные медицинские карты жителей столицы загружено уже более 355 миллионов результатов лабораторных исследований, онлайн-доступ к которым имеется как у врачей, так и пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что благодаря внедрению ЕМИАС процесс проведения исследования и получения результатов ускорился в два раза.

Сервис позволяет не только оперативно обмениваться данными, но и выступает упрощает работу врача. Если несколько специалистов назначили один и тот же анализ, система оповестит медика. Система также сгруппирует исследования в рамках одной пробы биоматериала, чтобы пациенту не пришлось несколько раз посещать поликлинику.

Запись на лабораторные исследования по направлению доступна и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» по кнопке «Записаться» во вкладке «Направления».

