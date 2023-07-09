Сергей Собянин рассказал, как улучшилась транспортная ситуация в районе Северный

Глава Москвы признался, что Северный его «всегда поражал», когда в нулевых градоначальнику приходилось стоять в пробках на Дмитровском шоссе. Он отметил тогда отсутствие перспектив для улучшения транспортной ситуации.

«Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться. Поработать пришлось немало», - отметил Собянин.

Он напомнил, что в микрорайон запустили первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1), сократив интервалы между электричками в час пик до пяти-семи минут.

По словам Собянина, до конца 2023 года в Северном запустят метро. До 40 минут в день жители района смогут экономить, когда на Люблинско-Дмитровской линии закончат строительство станций «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». По прогнозам мэра столицы, станцией «Физтех» смогут ежедневно пользоваться более 10 тыс. пассажиров.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что Работы по обустройству монолитных конструкций северного вестибюля станции «Физтех», расположенной на участке продления Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, практически завершены.

