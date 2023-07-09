Сергей Собянин рассказал, как улучшилась транспортная ситуация в районе Северный
В районе Северный проживает до 54 тысяч жителей - он разросся почти в два раза, развившись из поселка при Северной водопроводной станции, которая снабжает столицу питьевой водой из Канала имени Москвы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.
Глава Москвы признался, что Северный его «всегда поражал», когда в нулевых градоначальнику приходилось стоять в пробках на Дмитровском шоссе. Он отметил тогда отсутствие перспектив для улучшения транспортной ситуации.
«Мне кажется, что люди там даже не верили, что что-то может измениться. Поработать пришлось немало», - отметил Собянин.
Он напомнил, что в микрорайон запустили первый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-1), сократив интервалы между электричками в час пик до пяти-семи минут.
По словам Собянина, до конца 2023 года в Северном запустят метро. До 40 минут в день жители района смогут экономить, когда на Люблинско-Дмитровской линии закончат строительство станций «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». По прогнозам мэра столицы, станцией «Физтех» смогут ежедневно пользоваться более 10 тыс. пассажиров.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что Работы по обустройству монолитных конструкций северного вестибюля станции «Физтех», расположенной на участке продления Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, практически завершены.
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