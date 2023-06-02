На строящейся станции метро «Физтех» завершают монолитный конструктив северного вестибюля
Работы по обустройству монолитных конструкций северного вестибюля станции «Физтех», расположенной на участке продления Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена, практически завершены. Об этом объявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Особенность северного – второго – вестибюля «Физтеха» заключается в том, что он совмещён со зданием эксплуатационного персонала.
Всего там предусмотрено семь уровней – четыре подземных и три на поверхности. Все подземные и два верхних отданы под служебные и технические помещения.
Как уточнил Бочкарёв, сейчас бетон укладывается уже на уровне третьего наземного этажа. Там будут обустроены места для отдыха локомотивных бригад. Северный вестибюль станции будет выходить к Дмитровскому шоссе, а первый, южный – к бульвару Академика Ландау.
Вестибюль №1 также будет иметь четыре подземных уровня, а на поверхности – одноэтажную пассажирскую зону. Об особенностях конструкции рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
На данный момент идут работы по сооружению монолита перекрытия и стен на уровне машинного зала. Вслед за этим рабочие приступят к устройству основных конструкций кассового зала. В целом монолитные работы на объекте близятся к завершению.
Строящейся участок продления «салатовой ветки» подземки протяжённостью около шести километров включает три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Они позволят улучшить транспортную доступность для жителей пяти районов.
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