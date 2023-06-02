На строящейся станции метро «Физтех» завершают монолитный конструктив северного вестибюля

Всего там предусмотрено семь уровней – четыре подземных и три на поверхности. Все подземные и два верхних отданы под служебные и технические помещения.

Как уточнил Бочкарёв, сейчас бетон укладывается уже на уровне третьего наземного этажа. Там будут обустроены места для отдыха локомотивных бригад. Северный вестибюль станции будет выходить к Дмитровскому шоссе, а первый, южный – к бульвару Академика Ландау.

Вестибюль №1 также будет иметь четыре подземных уровня, а на поверхности – одноэтажную пассажирскую зону. Об особенностях конструкции рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.