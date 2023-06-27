Собянин: Запуск участка «Селигерская» - «Физтех» салатовой ветки метро планируется в 2023 году

В ходе осмотра одной из трёх строящихся на участке станций «Лианозово» он отметил, что на всех активно ведутся работы.

Градоначальник также напомнил, что рядом строится новая станция МЦД-1, в итоге появится «очень важный узел», обеспечивающий транспортную доступность нескольких районов столицы и Подмосковья. При этом он указал, что следует обеспечить находящийся рядом жилой район подземным переходом.

«До конца года его надо сделать», - поручил Собянин.

Гендиректор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков добавил, что общая готовность участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех» составляет около 60%.

Ранее Собянин заявил, что строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы закончится в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

