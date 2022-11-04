Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Днем народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин сердечно поздравил горожан с Днем народного единства в своем Telegram-канале.
«Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее. И сегодня, как никогда, важны единство и сплоченность. С давних времен Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают все для победы», - подчеркнул глава столицы.
В России День народного единства впервые отметили 4 ноября с 2005 года. История праздника связана с событиями 1612 года. Тогда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Их подвиг является олицетворением мужества и сплоченности народа.
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