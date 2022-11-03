Объявлена программа мероприятий на День народного единства в Москве – 2022
Власти Москвы подготовили для жителей и гостей столицы особую программу на День народного единства, который отмечается в России 4 ноября.
Как пишут «Известия», на ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет посвященный празднику фестиваль, состоящий из гастрономической части, мастер-классов, а также экскурсий и тематических лекций. Здесь же состоится традиционный для праздника флешмоб под лозунгом «Мы едины».
Пассажирам московского метро на пяти станциях будут раздавать ленты в цветах российского флага, а на на станции «Курская» выступит детский хор, который исполнит гимна России.
Днём праздничные мероприятия пройдут также во всех крупных парках столицы, в ночь праздника свои двери откроют многие музеи и культурные учреждения Москвы, в которых запланировано более 200 мероприятий, причём посещение большинства из них будет бесплатным.
Ранее Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья объявило, что в День народного единства общественный транспорт региона будет работать по расписанию выходных, сообщает RT.
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