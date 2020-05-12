Сергей Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В частности, градоначальник пожелал им крепкого здоровья. И отдельно поблагодарил тех, кто работает с больными, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

Кроме того, Собянин поблагодарил медиков за труд, подчеркнув, что власти столицы, со своей стороны, постараются сделать все возможное, чтобы облегчить их работу во время пандемии COVID-19, подчеркивает Москва 24.

Напомним, Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая.