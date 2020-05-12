Сергей Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил медицинских сестер и медбратьев с профессиональным праздником. Об этом мэр Москвы написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». В частности, градоначальник пожелал им крепкого здоровья. И отдельно поблагодарил тех, кто работает с больными, у которых подтверждена коронавирусная инфекция.

Кроме того, Собянин поблагодарил медиков за труд, подчеркнув, что власти столицы, со своей стороны, постараются сделать все возможное, чтобы облегчить их работу во время пандемии COVID-19, подчеркивает Москва 24.

Напомним, Международный день медицинской сестры отмечается 12 мая.

Медсёстры рассказали правду о работе в условиях коронавируса

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах медикам, работающим с пациентам с подтвержденным COVID-19 или подозрением на коронавирусную инфекцию. Их получат врачи, фельдшеры, медицинские сестры, младший медперсонал городских поликлиник, скорой помощи и лабораторий.

В частности, врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова и НПЦ экстренной медицинской помощи получат по 50 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал – по 30 тысяч.

Выплаты также предусмотрены для сотрудников амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник, которые выявляют инфицированных и осуществляют медицинское наблюдение на дому. Врачи получат по 70 тысяч рублей, средний медперсонал по 50 тысяч, пишет РИА ФАН.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПраздникМедицинаКоронавирусСергей Собянин
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