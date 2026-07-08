Сергей Собянин назвал самые популярные места для заключения брака в Москве

«Музеи, усадьбы, гостиницы и даже стадионы были открыты для торжественной регистрации по запросу самих молодоженов в рамках проекта “Новые адреса счастья”. Самой популярной остается башня "Око" в ММДЦ "Москва-Сити": на 84-м этаже с панорамным видом на столицу», — написал глава города.

Башню «Око» для своей церемонии выбрали 7,2 тысячи пар. Также в список наиболее популярных мест попали особняк Спиридонова (более 6 тысяч пар), храм Матроны Московской (более 4,6 тысячи пар), гостиница «Националь» (около 4,3 тысячи пар) и Оперный дом в «Царицыно» (около 2,5 тысячи пар).

По словам Собянина, за последние годы выездные площадки выбрали более 80 тысяч пар, из них в 2026 году — около шести тысяч. Также в этом году появились четыре новые выездные площадки: отреставрированная усадьба Воронцово, площадка на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве», а также две локации фестиваля «Театральный бульвар» у Политехнического музея и на Чистопрудном бульваре.

В рамках проекта «Новые адреса счастья» молодожены могут провести уникальные тематические церемонии: в вагоне метро БКЛ, в аквариуме «Москвариума», на лошадях в конном манеже ВДНХ, среди цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке. В 2026 году прошли церемонии на катке в «Лужниках», в «Саду благодарности» института Склифосовского, на станции метро «Сокольники», в Музее шахмат и на Тверском бульваре с участием питомцев.