Сергей Собянин назвал самые популярные места для заключения брака в Москве
Самое популярное место для выездной торжественной регистрации молодоженов в Москве — смотровая площадка башни «Око» в «Москва-Сити» на 84-м этаже. Эта и другие локации открыты для молодоженов в рамках проекта «Новые адреса счастья». Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.
«Музеи, усадьбы, гостиницы и даже стадионы были открыты для торжественной регистрации по запросу самих молодоженов в рамках проекта “Новые адреса счастья”. Самой популярной остается башня "Око" в ММДЦ "Москва-Сити": на 84-м этаже с панорамным видом на столицу», — написал глава города.
Башню «Око» для своей церемонии выбрали 7,2 тысячи пар. Также в список наиболее популярных мест попали особняк Спиридонова (более 6 тысяч пар), храм Матроны Московской (более 4,6 тысячи пар), гостиница «Националь» (около 4,3 тысячи пар) и Оперный дом в «Царицыно» (около 2,5 тысячи пар).
По словам Собянина, за последние годы выездные площадки выбрали более 80 тысяч пар, из них в 2026 году — около шести тысяч. Также в этом году появились четыре новые выездные площадки: отреставрированная усадьба Воронцово, площадка на Гоголевском бульваре в рамках проекта «Лето в Москве», а также две локации фестиваля «Театральный бульвар» у Политехнического музея и на Чистопрудном бульваре.
В рамках проекта «Новые адреса счастья» молодожены могут провести уникальные тематические церемонии: в вагоне метро БКЛ, в аквариуме «Москвариума», на лошадях в конном манеже ВДНХ, среди цветущей сакуры в Бирюлевском дендропарке. В 2026 году прошли церемонии на катке в «Лужниках», в «Саду благодарности» института Склифосовского, на станции метро «Сокольники», в Музее шахмат и на Тверском бульваре с участием питомцев.
Собянин также сообщил, что в День семьи, любви и верности, 8 июля, в Москве доступно около 200 мест для регистрации брака. Число локаций для создания семьи включает 11 дворцов бракосочетания, 135 центров госуслуг и свыше 40 площадок для выездной регистрации. В честь праздника в четырех вузах пройдут официальные церемонии в рамках акции «Семейный диплом». Также в национальном центре «Россия» состоится III Всероссийский свадебный фестиваль с одновременной регистрацией брака пар из разных регионов.
26 июля запланировано мероприятие на колесе обозрения «Солнце Москвы», где 26 пар зарегистрируют брак на высоте 140 метров.
По данным портала mos.ru, около 60% молодоженов в Москве предпочитают торжественную церемонию. Из них каждая четвертая пара использует площадки «Новых адресов счастья», а 75% выбирают традиционные варианты в дворцах бракосочетания.
Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн на портале госуслуг или mos.ru, либо очно во дворцах бракосочетания. Пошлина составляет 350 рублей.
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