Эксперт раскрыл разрыв цен на свадьбы в Москве и регионах
Стоимость организации свадебных торжеств в России в 2026 году продолжает расти, а разрыв между ценами в Москве и регионах достигает нескольких миллионов рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель международной дизайн-лаборатории TwentyFive Дмитрий Яковлевский.
По словам эксперта, средний бюджет столичной свадьбы сегодня варьируется от 3 до 6 миллионов рублей, тогда как в регионах аналогичные по качеству мероприятия обходятся в 1,5–3 миллиона. В Москве значительно выше стоимость аренды площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также предъявляются повышенные требования к уровню реализации.
Яковлевский пояснил, что бюджет в столице складывается из множества элементов, включая аренду площадки, логистику, уровень команды и объем технических решений, что в сумме дает ощутимую разницу с регионами.
Эксперт обратил внимание на то, что один из ключевых факторов — ожидания самих клиентов. В столице чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя запрос на персонализацию постепенно растет и там.
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