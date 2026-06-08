Эксперт раскрыл разрыв цен на свадьбы в Москве и регионах

Стоимость организации свадебных торжеств в России в 2026 году продолжает расти, а разрыв между ценами в Москве и регионах достигает нескольких миллионов рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель международной дизайн-лаборатории TwentyFive Дмитрий Яковлевский.

По словам эксперта, средний бюджет столичной свадьбы сегодня варьируется от 3 до 6 миллионов рублей, тогда как в регионах аналогичные по качеству мероприятия обходятся в 1,5–3 миллиона. В Москве значительно выше стоимость аренды площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также предъявляются повышенные требования к уровню реализации.

Яковлевский пояснил, что бюджет в столице складывается из множества элементов, включая аренду площадки, логистику, уровень команды и объем технических решений, что в сумме дает ощутимую разницу с регионами.