Сергей Собянин назвал главные нововведения «МЭШ»
Пользователям «Московской электронной школы» («МЭШ») в минувшем учебном году стали доступны новые функции и сервисы, рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в электронном дневнике есть расписание уроков и дополнительных занятий, а также графики работы городских кружков и секций. Школьники могут добавлять туда личные события.
Родители получают сведения о результатах обучения своих детей. В мобильном приложении «Дневник “МЭШ”» они заказывают горячее питание и составляют желаемое меню для ребенка. Виртуальный ассистент Алиса способна проинформировать о домашних заданиях, расписании, времени каникул.
В библиотеке «МЭШ» стала доступна обновленная коллекция видеоразборов заданий ЕГЭ по любому предмету. В ней можно пройти онлайн-курсы углубленного уровня по подготовке к экзаменам. В сервисе «Портфолио учащегося» появились персональные рекомендации по выбору предпрофессионального класса. Школьникам также предлагают выбрать математические курсы электронной образовательной системы «Гиперматика» или выполнить лабораторные работы по физике и химии в интерактивных тетрадях.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что запись детей в секции и кружки дополнительного образования стала доступна в «Московской электронной школе».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru