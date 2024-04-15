Ракова сообщила об открытии записи в учреждения допобразования в дневнике «МЭШ»
Запись детей в секции и кружки дополнительного образования стала доступна в «Московской электронной школе». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, в столице работают кружки и секции по разным направлениям — от традиционных языков, робототехники, программирования, живописи до нестандартных ювелирного дела, сити-фермерства, палеонтологии.
«Чтобы записать ребенка на дополнительные занятия, родителям нет необходимости лично посещать образовательные организации, теперь это можно сделать в новом сервисе "Кружки" электронного дневника "МЭШ". Это упрощает саму процедуру записи и экономит время», — рассказала Ракова.
С сервисом родители могут быстро выбрать дополнительные занятия для детей, сами учащиеся — найти хобби по душе. «Кружки» формируют список рекомендаций в соответствии с возрастом ребенка и возможностями школы, которую он посещает. Кроме того, в сервисе доступен поиск по названию или номеру секций, подведомственных столичному Департаменту образования и науки. В карточке каждого кружка размещена полная подробная информация о нем. Сервис позволяет подать заявку или подписать договор на обучение в электронном виде для некоторых видов занятий. Каждый этап поступления сопровождается соответствующими уведомлениями для пользователей.
Запись на занятия доступна родителям и детям старше 14 лет. Школьники в электронном дневнике «МЭШ» могут выбрать бесплатный кружок или добавить в избранное платный. При создании заявления на запись данные загружаются автоматически из подсистем и сервисов «МЭШ», поэтому родителям следует удостовериться, что все сведения о них и детях указаны в системе верно.
Подписать договор для дополнительных занятий можно в электронном виде, при необходимости очного присутствия пользователю пришлют соответствующее уведомление. Дети от 14 лет должны для подписания договора лично посетить выбранную образовательную организацию лично. В сервисе «Кружки» можно увидеть все активные зачисления и управлять ими, в том числе отозвать договор до подписания организацией.
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