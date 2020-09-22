Сергей Пускепалис попал в больницу с коронавирусом
У худрука ярославского государственного театра драмы имени Волкова выявили коронавирус, сообщила РИА Новости глава пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.
Заслуженного артиста России госпитализировали в местный госпиталь ветеранов, где находится отделение для коронавирусных больных.
«Состояние у него стабильное», - сказала она.
Глава пресс-службы уточнила, что Пускепалис последнее время работал удаленно, поэтому не мог заразить коллектив театра и административный персонал. По ее словам, ни у кого из них нет признаков ОРВИ, все соблюдают масочный режим.
С начала пандемии в Ярославской области выявили 8186 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7751 человек, 46 пациентов умерли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru