Сергей Пускепалис попал в больницу с коронавирусом

«Состояние у него стабильное», - сказала она.

Глава пресс-службы уточнила, что Пускепалис последнее время работал удаленно, поэтому не мог заразить коллектив театра и административный персонал. По ее словам, ни у кого из них нет признаков ОРВИ, все соблюдают масочный режим.

С начала пандемии в Ярославской области выявили 8186 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7751 человек, 46 пациентов умерли.

