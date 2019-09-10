11 регионов России не готовы к «мусорной реформе»
Нежелание компаний приходить на конкурсы может стать причиной отставания регионов в реализации «мусорной реформы». Об этом заявил замглавы РЭО Вячеслав Духин. По его словам, так происходит в случае, когда условия государственного контракта невыгодны для ведения бизнеса регионального оператора.
По данным газеты «Коммерсант», нa новую систему обрaщения с твердыми коммунaльными отходaми покa не перешли 11 регионов. Речь идет о Приморском, Зaбaйкaльском и Хaбaровском крaях, a тaкже Aрхaнгельской, Влaдимирской, Кургaнской и Рязaнской облaстях. Помимо этого, еще восемь регионов выполнили необходимую рaботу не до концa.
Как рассказал замглавы РЭО телеканалу «360», Московская область на данный момент движется полностью в рамках реформы и находится в «зеленой зоне». В Подмосковье существует электронная модель территориальной схемы, в регионе действуют сразу несколько местных операторов, а также активно создается новая инфраструктура.
Ранее правительство реанимировало идею ввести стопроцентную утилизацию товаров и упаковки, сообщил “Ъ” со ссылкой на письмо Минприроды в правительство. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов в беседе с НСН поддержал идею министерства природных ресурсов и экологии. По его словам, в этот раз инициатива будет одобрена.
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