По данным газеты «Коммерсант», нa новую систему обрaщения с твердыми коммунaльными отходaми покa не перешли 11 регионов. Речь идет о Приморском, Зaбaйкaльском и Хaбaровском крaях, a тaкже Aрхaнгельской, Влaдимирской, Кургaнской и Рязaнской облaстях. Помимо этого, еще восемь регионов выполнили необходимую рaботу не до концa.

Как рассказал замглавы РЭО телеканалу «360», Московская область на данный момент движется полностью в рамках реформы и находится в «зеленой зоне». В Подмосковье существует электронная модель территориальной схемы, в регионе действуют сразу несколько местных операторов, а также активно создается новая инфраструктура.

Ранее правительство реанимировало идею ввести стопроцентную утилизацию товаров и упаковки, сообщил “Ъ” со ссылкой на письмо Минприроды в правительство. Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию, председатель комитета по экологии Деловой России Ильдар Неверов в беседе с НСН поддержал идею министерства природных ресурсов и экологии. По его словам, в этот раз инициатива будет одобрена.

