Краснодарскому краю предложили два варианта мусорной реформы

Руководитель «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев провел переговоры с замгубернатора Краснодарского края Анатолием Вороновским. Стороны обсудили варианты мусорной реформы в регионе.

Как отметили в пресс-службе РЭО, у края есть возможности для перехода на новую систему обращения с отходами до конца текущего года.

В ходе переговоров остановились на двух вариантах развития событий. Один из них предполагает сохранение действующей территориальной схемы и утверждение региональных операторов в трех кластерах, где они ранее отсутствовали.

Второй вариант предполагает разработку новой схемы в регионе и проведение новые конкурсов по выбору региональных операторов.

Первый вариант предполагает, что сроки реализации программы пройдут без задержек, тогда как во втором результат будет достигнут только к середине 2020 года.

В свою очередь Вороновский отметил, что реформа будет реализована до конца текущего года, передает телеканал «360».

