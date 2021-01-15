Сергей Лазарев рассказал, как впервые побрился перед съемками в «Ералаше»

«Воспитанник» «Ералаша», исполнитель песни из заставки киножурнала, певец Сергей Лазарев в своем Instagram написал прощальный пост худруку киножурнала Борису Грачевскому.

В нем артист вспомнил, как принял участие в съемках одной из серий. На тот момент певцу было 13 лет, и он впервые взял в руки бритву.

«Детский чёрный пушок над губой меня дико раздражал, и я не хотел войти в «историю кинематографа» с этим безобразием на лице. Помню съемки прошли быстро, а сюжет был милым и незатейливым, но сам факт участия в «Ералаше» оставил яркий след в моей памяти. Спасибо, Борис Юрьевич, за увлекательный детский киноопыт!! Спасибо за всеми любимый «Ералаш»!!! Светлая память!», - написал Лазарев.

Борис Грачевский скончался ночью 14 января. В конце 2020 года его госпитализировали с диагнозом COVID-19.

