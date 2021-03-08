Сергей Лавров 8 марта назвал женщин «вдохновением» мужчин
Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил женщин страны с 8 марта. Текст опубликован на сайте ведомства.
Таким образом Лавров присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые».
«Мы гордимся вашими профессиональными достижениями. Низкий поклон вам за труды по сохранению тепла и уюта семейного очага. Вы – наше вдохновение», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Неслучайно, считает Лавров, мужчины во все времена посвящают представительницам прекрасной половины человечества музыку, стихи, творят с именами женщин на устах.
Глава МИД РФ пообещал от имени мужчин сделать все, чтобы женщины были окружены вниманием и заботой и чаще улыбались. Он пожелал им воплощения самых амбициозных планов.
Накануне, в рамках акции «Вам, любимые», Останкинская башня в Москве поменяла цвет в честь 8 марта.
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