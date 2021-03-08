Сергей Лавров 8 марта назвал женщин «вдохновением» мужчин

Таким образом Лавров присоединился к Всероссийской акции «Вам, любимые».

«Мы гордимся вашими профессиональными достижениями. Низкий поклон вам за труды по сохранению тепла и уюта семейного очага. Вы – наше вдохновение», - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Неслучайно, считает Лавров, мужчины во все времена посвящают представительницам прекрасной половины человечества музыку, стихи, творят с именами женщин на устах.

Глава МИД РФ пообещал от имени мужчин сделать все, чтобы женщины были окружены вниманием и заботой и чаще улыбались. Он пожелал им воплощения самых амбициозных планов.

Накануне, в рамках акции «Вам, любимые», Останкинская башня в Москве поменяла цвет в честь 8 марта.

