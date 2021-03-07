Останкинскую башню окрасили розовым цветом накануне 8 Марта
В Москве Останкинская телебашня перед 8 марта приобрела розовый цвет, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
7 и 8 марта на медиафасаде телебашни будут сменять друг друга поздравления к Международному женскому дню с изображениями цветов и праздничными надписями.
«С 00:00 7 марта и до 23:59 8 марта медиафасад Останкинской телебашни украсит видеооткрытка по случаю Международного женского дня. На ней попеременно будут демонстрироваться изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!". Так телебашня поддержит всероссийскую акцию, посвящённую празднику», — отмечает пресс-служба РТРС.
Возможности Останкинской башни в РТРС традиционно используют перед 8 марта для поздравления женщин с праздником и для создания весеннего настроения у москвичей и гостей города.
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