Останкинскую башню окрасили розовым цветом накануне 8 Марта

7 и 8 марта на медиафасаде телебашни будут сменять друг друга поздравления к Международному женскому дню с изображениями цветов и праздничными надписями.

«С 00:00 7 марта и до 23:59 8 марта медиафасад Останкинской телебашни украсит видеооткрытка по случаю Международного женского дня. На ней попеременно будут демонстрироваться изображения цветов, надписи "8 Марта", "Международный женский день" и "Вам, любимые!". Так телебашня поддержит всероссийскую акцию, посвящённую празднику», — отмечает пресс-служба РТРС.

Возможности Останкинской башни в РТРС традиционно используют перед 8 марта для поздравления женщин с праздником и для создания весеннего настроения у москвичей и гостей города.

