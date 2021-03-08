Владимир Путин поздравил россиянок с 8 марта

«Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, дочерям, подругам, коллегам по работе. И эти давние традиции празднования 8 Марта создают у всех особое настроение, символизируют наступление весны, утверждают роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и, уверен, останутся вдохновляющим нравственным ориентиром», - подчеркнул президент.

Он отметил роль женщин, которые приносят в мир гармонию и безусловную материнскую любовь, и выразил признание за ежедневный женский труд ради детей и близких.

Глава государства поблагодарил представительниц прекрасной половины человечества за обязательность, надёжность, ответственный подход к делу, которые женщины проявляют на профессиональном поприще. Особые слова благодарности прозвучали в адрес женщин – медицинских работников.

«Благодарю всех женщин – врачей, фельдшеров, медсестёр и нянечек, всех, кто спасает и выхаживает больных в «красных зонах», в составе экипажей скорой помощи, в больницах и поликлиниках. Давно известно: чуткость, участие, внимательное, доброе отношение порой так же нужны, как лекарства. И вы дарите пациентам именно такую, истинно женскую, душевную поддержку», - сказал Путин.

Президент страны пожелал россиянкам успехов, взаимопонимания с дорогими людьми и «как можно больше поводов для улыбок и радости».

