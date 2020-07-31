Сергей Гармаш объявил об уходе из «Современника»

Актер Сергей Гармаш со скандалом покинул театр «Современник». Об этом сообщает «Московский комсомолец». Источник отмечает, что артист направил открытое письмо в общий чат сотрудников театра. Гармаш отметил, что причиной его решения стала «чудовищная ситуация», сложившаяся в «Современнике».

В частности, актер подверг критике выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир». В его рамках артисты разговаривали с коллегами о войне и связанных с ней темах. По мнению Гармаша, некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются кощунственными и провокационными.

Артист отметил, что художественный руководитель театра Виктор Рыжаков отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников «Современника», а затем «заткнул рот» тем, кого эта ситуация возмутила.

«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — уверен Гармаш.

Позже в СМИ появилась информация о то, что представитель актера Олег Будрин объяснил уход Гармаша из «Современника». По его словам, артиста не устраивает политика театра, а также небрежное отношение к его истории и к актерам, которые отдали этой работе много лет.