Сергей Гармаш объявил об уходе из «Современника»
Актер Сергей Гармаш со скандалом покинул театр «Современник». Об этом сообщает «Московский комсомолец». Источник отмечает, что артист направил открытое письмо в общий чат сотрудников театра. Гармаш отметил, что причиной его решения стала «чудовищная ситуация», сложившаяся в «Современнике».
В частности, актер подверг критике выпущенный в честь юбилея Дня Победы проект «Диалоги Современника. Война и мир». В его рамках артисты разговаривали с коллегами о войне и связанных с ней темах. По мнению Гармаша, некоторые из прозвучавших в проекте выражений являются кощунственными и провокационными.
Артист отметил, что художественный руководитель театра Виктор Рыжаков отредактировал слова артистов и обнародовал их от лица всех работников «Современника», а затем «заткнул рот» тем, кого эта ситуация возмутила.
«Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни», — уверен Гармаш.
Позже в СМИ появилась информация о то, что представитель актера Олег Будрин объяснил уход Гармаша из «Современника». По его словам, артиста не устраивает политика театра, а также небрежное отношение к его истории и к актерам, которые отдали этой работе много лет.
Кстати, ранее сообщалось, что актер Сергей Гармаш - близкий друг Михаила Ефремова - может встретиться с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Захаровых Александра Добровинского.
По его словам, Гармаш уже выходил на связь с родственниками погибшего.
Напомним, Ефремов после ДТП по решению суда находится под домашним арестом и не может покидать свою квартиру, а также с кем-либо общаться, за исключением близких, следователей и адвокатов. Как пишет агентство, Гармаш может выступить как представитель Ефремова.
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