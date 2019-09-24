Жена Гармаша опровергла сообщение о его госпитализации
Жена известного актёра Сергея Гармаша Инна заявила, что информация о госпитализации артиста с больницу Новочеркасска не соответствует действительности. Как отмечает «Говорит Москва», супруга Гармаша заявила, что «никто не госпитализирован» и «все в порядке».
В свою очередь, официальный представитель артиста Олег Будрин рассказал, что Гармаш уже прилетел из Ростова и приступил к съемкам в Санкт-Петербурге. При этом, Будрин подчеркнул, что актёр действительно слегка ударился головой, но не был пьян. Неприятность случилась с артистом на парковке аэропорта.
Ранее сегодня многочисленные СМИ сообщали, что Сергей Гармаш экстренно госпитализирован. В частности, по информации телеграм-канал 112, известный артист разбил голову в ростовском аэропорту Платов. Медики направили его в больницу Новочеркасска. При этом некоторые очевидцы сообщают, что Гармаш якобы был в состоянии алкогольного опьянения.
Как напоминает НСН, ранее СМИ сообщали о том, что семикратный чемпион «Формулы-1», немецкий автогонщик Михаэль Шумахер, получивший серьезную травму мозга в 2013 году, тайно перевезен из Швейцарии в парижскую клинику.
Отмечается, что Шумахера привезли в отделение сердечно-сосудистой хирургии. СМИ сообщают, что автогонщику будут вводить стволовые клетки.
В конце прошлого года сообщалось, что состояние спортсмена значительно улучшилось и «он больше не прикован к постели».
Напомним, травму головы Шумахер получил в конце декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах.
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