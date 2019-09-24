Жена Гармаша опровергла сообщение о его госпитализации

Жена известного актёра Сергея Гармаша Инна заявила, что информация о госпитализации артиста с больницу Новочеркасска не соответствует действительности. Как отмечает «Говорит Москва», супруга Гармаша заявила, что «никто не госпитализирован» и «все в порядке».

В свою очередь, официальный представитель артиста Олег Будрин рассказал, что Гармаш уже прилетел из Ростова и приступил к съемкам в Санкт-Петербурге. При этом, Будрин подчеркнул, что актёр действительно слегка ударился головой, но не был пьян. Неприятность случилась с артистом на парковке аэропорта.

Ранее сегодня многочисленные СМИ сообщали, что Сергей Гармаш экстренно госпитализирован. В частности, по информации телеграм-канал 112, известный артист разбил голову в ростовском аэропорту Платов. Медики направили его в больницу Новочеркасска. При этом некоторые очевидцы сообщают, что Гармаш якобы был в состоянии алкогольного опьянения.