Галанин упрекнул «настоящих мужчин» в лукавстве

«Слушайте, где вы видели таких мужчин? Кто это заявляет? Мне кажется, кто об этом говорит – лукавит. То есть на самом деле он неправильный человечек, ему нужно преподнести себя в красивом свете, и вот он об этом говорит. Настоящие мужчины, которые мужественные, ответственные, порядочные и смелые, никогда не будут говорить на эту тему. Они делают свое дело и очень трепетно относятся к подругам», – сказал он.

Также музыкант в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею сохранить стипендию для всех студентов во время дистанционного обучения, независимо от результатов грядущей зимней сессии. Она тоже, как ранее сообщалось, пройдет онлайн.

