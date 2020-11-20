Галанин упрекнул «настоящих мужчин» в лукавстве

Лидер группы «СерьГа» в интервью НСН перечислил черты настоящих мужчин.

Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами «настоящего мужчины», в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью. Об этом пишут РИА Новости.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН отметил, что настоящие мужчины не говорят о своих достоинствах.

«Выплати 13-ю зарплату!» Галанин обратился к Киркорову

«Слушайте, где вы видели таких мужчин? Кто это заявляет? Мне кажется, кто об этом говорит – лукавит. То есть на самом деле он неправильный человечек, ему нужно преподнести себя в красивом свете, и вот он об этом говорит. Настоящие мужчины, которые мужественные, ответственные, порядочные и смелые, никогда не будут говорить на эту тему. Они делают свое дело и очень трепетно относятся к подругам», – сказал он.

Также музыкант в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею сохранить стипендию для всех студентов во время дистанционного обучения, независимо от результатов грядущей зимней сессии. Она тоже, как ранее сообщалось, пройдет онлайн.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Фото НСН
ТЕГИ:МужчиныСтудентыГруппа СерьгаСергей Галанин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры