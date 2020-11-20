Галанин упрекнул «настоящих мужчин» в лукавстве
Лидер группы «СерьГа» в интервью НСН перечислил черты настоящих мужчин.
Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами «настоящего мужчины», в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью. Об этом пишут РИА Новости.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН отметил, что настоящие мужчины не говорят о своих достоинствах.
«Слушайте, где вы видели таких мужчин? Кто это заявляет? Мне кажется, кто об этом говорит – лукавит. То есть на самом деле он неправильный человечек, ему нужно преподнести себя в красивом свете, и вот он об этом говорит. Настоящие мужчины, которые мужественные, ответственные, порядочные и смелые, никогда не будут говорить на эту тему. Они делают свое дело и очень трепетно относятся к подругам», – сказал он.
Также музыкант в эксклюзивном интервью НСН поддержал идею сохранить стипендию для всех студентов во время дистанционного обучения, независимо от результатов грядущей зимней сессии. Она тоже, как ранее сообщалось, пройдет онлайн.
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