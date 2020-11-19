«Выплати 13-ю зарплату!» Галанин обратился к Киркорову
Лидер группы «Серьга» в эфире НСН высказался о материальных потерях артистов из-за пандемии.
Аналитики подсчитали, что российские артисты из-за запрета массовых мероприятий перед Новым годом потеряют более 10 млрд рублей. На проблемы деятелей шоу-бизнеса отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что власти пока не обсуждают меры поддержки для деятелей культуры — зарабатывать они по-прежнему могут на съемках и театральных сценах.
Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин в эфире НСН высказался о тех, кто пострадал от коронавируса не меньше артистов — об их коллективах и помощниках.
«Все мы, и артисты, и не артисты, в непростой ситуации. Честно говоря, меня больше интересует не жизнь так называемых звезд, а жизнь людей, которые работают в команде у этих звезд. Я где-то слышал, что в команде у Филиппа Киркорова аж 60 человек за плечами. Государство государством, а хочется сказать Филиппу. Ну сделай людям приятное перед Новым годом, выплати им 13-ю зарплату!» — обратился к певцу Галанин.
После первой волны карантина, Филипп Киркоров рассказывал о материальном положении артистов. Певец предположил, что шоу-бизнесу потребуется два года на восстановление — именно столько, по его мнению, нужно, чтобы публика начала снова зарабатывать достаточно и тратить деньги на концерты. Киркоров же за личное состояние не беспокоился: он накопил достаточно, чтобы не работать 10 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+23 610 / сут.
Умерли
34 850+463 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+25 573 / сут.
- Суд разрешил Меню двухчасовые прогулки
- СМИ сообщили об ужесточении санкций ЕС против Белоруссии
- Медведев: на развитие российских сёл направят более 210 млрд рублей
- Минздрав призвал регионы РФ активнее вводить ограничения из-за COVID-19
- Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за их труд в пандемию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru