Сергей Алехин из Железноводска стал лучшим спасателем России
Начальника подразделения Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Сергея Алехина признали лучшим спасателем МЧС, сообщает РИА Новости.
Имя победителя было объявлено в рамках XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».
Глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что лучшего выбирают ежегодно из сотен участников, «каждый из которых является профессионалом своего дела».
«На счету Алехина участие во множестве поисково-спасательных операций, в ликвидации последствий схода лавин, наводнений и лесных пожаров», — указали в ведомстве.
Ранее в МЧС РФ предложили предоставлять россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, право на оплачиваемый выходной, а также до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru