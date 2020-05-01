Сергей Аксенов сообщил о смерти вице-премьера Крыма

Вице-премьер правительства Крыма Павел Королев скончался. Как сообщает Интерфакс, об этом утром, 1 мая, заявил глава республики Сергей Аксенов. При этом он не стал называть причину смерти 60-летнего Королева. В ходе заседания регионального оперативного штаба по COVID-19 глава Крыма лишь подчеркнул, что вице-премьер, который «приехал из столицы был системным человеком и очень много сделал для республики».

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Напомним, ранее стало известно, что замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, который пропал несколько недель назад, найден мертвым в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Собеседник агентства подтвердил, что чиновника нашли мертвым на территории полуострова.

Ошарин пропал в конце марта. Он выехал по делам в Краснодарский край. Затем его заметили в Ялте, куда его, по некоторым данным, привез таксист.

Ранее дочь чиновника подтвердила факт пропажи отца. Она сообщила в соцсетях, что расследование ведется одновременно в Москве и Крыму.

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ФОТО: pixabay.com
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