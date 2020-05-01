Сергей Аксенов сообщил о смерти вице-премьера Крыма

Напомним, ранее стало известно, что замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, который пропал несколько недель назад, найден мертвым в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Собеседник агентства подтвердил, что чиновника нашли мертвым на территории полуострова.

Ошарин пропал в конце марта. Он выехал по делам в Краснодарский край. Затем его заметили в Ялте, куда его, по некоторым данным, привез таксист.

Ранее дочь чиновника подтвердила факт пропажи отца. Она сообщила в соцсетях, что расследование ведется одновременно в Москве и Крыму.

