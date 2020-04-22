Дочь замглавы департамента культуры Москвы сообщила о его пропаже

Дочь заместителя главы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина Анастасия подтвердила информацию о том, что ее отец бесследно пропал в Крыму.

«Дороге друзья и коллеги. Информация правдивая», - написала она на своей странице в Facebook, добавив, что следственные действия ведутся как в Крыму, так и в Москве.

По некоторым данным, Ошарин уехал по делам в Краснодарский край. Последний раз его видели в конце марта в Ялте.

В свою очередь КИА уточняет, что в Ялту пропавшего чиновника привез таксист. В апреле заявление о его исчезновении подала супруга. К поискам Ошарина в Крыму подключились волонтеры.



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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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