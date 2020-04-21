Спецгруппы в Крыму будут выявлять туристов-нарушителей
Специальные мобильные группы в Крыму будет следить за соблюдением режима самоизоляции туристами, прибывшими на полуостров в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель начальника полиции республиканского МВД Александр Смаглин.
Такого рода мобильные группы появятся уже с сегодняшнего дня в территориальных органах власти всех муниципалитетов. По словам Смаглина, их число будет зависеть от обстановки в конкретной местности – где-то это будет одна группа, где-то две и больше.
Совместно с Росгвардией и представителями муниципалитетов они будут проверять соблюдение туристами требований, определённых указом главы Крыма Сергея Аксёнова в связи с распространением заразной инфекции, отмечает агентство КИА.
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