Спецгруппы в Крыму будут выявлять туристов-нарушителей

Специальные мобильные группы в Крыму будет следить за соблюдением режима самоизоляции туристами, прибывшими на полуостров в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель начальника полиции республиканского МВД Александр Смаглин.

Такого рода мобильные группы появятся уже с сегодняшнего дня в территориальных органах власти всех муниципалитетов. По словам Смаглина, их число будет зависеть от обстановки в конкретной местности – где-то это будет одна группа, где-то две и больше.

Совместно с Росгвардией и представителями муниципалитетов они будут проверять соблюдение туристами требований, определённых указом главы Крыма Сергея Аксёнова в связи с распространением заразной инфекции, отмечает агентство КИА.

