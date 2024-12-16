Глава Крыма Аксенов заявил об отсутствии загрязнения берега после ЧП с танкерами
После крушения танкеров в Черном море загрязнения береговой черты на сегодняшний день не обнаружено, идут подготовительные работы по ликвидации последствий утечки, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что для минимизации возможного ущерба, связанного с разливом нефтепродуктов предпринимается комплекс всех необходимых мер. По словам Аксенова, проводится мониторинг ситуации для оценки экологических последствий.
Ранее сообщалось, что из танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212», потерпевших крушение в Керченском проливе, в Черное море вытекло порядка 3700 тонн мазута. Отмечалось, что большая часть нефтепродуктов, которые перевозили танкеры, в воду не попала, передает «Радиоточка НСН».
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