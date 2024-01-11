«Вовремя не сориентировались»: Путин объяснил рост цен на яйца

В четверг глава государства проводит беседу с представителями бизнеса в Хабаровске, отмечает РЕН ТВ.

Как отметил президент, в случае с ценами на яйца «вовремя не сориентировались».

«Объем-то производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, у россиян «немножко» выросли доходы, граждане начали приобретать больше продукты, однако власти «не подумали» вовремя открыть импорт.

Между тем Минсельхоз сообщил, что стоимость яиц у производителей за последние две недели снизилась на 2,5% (по первой категории) и на 4,2% (для второй категории). Снижение цен на продукцию в розничной торговле ожидается в ближайшее время, пишет «Свободная пресса».

