«Вовремя не сориентировались»: Путин объяснил рост цен на яйца
Президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в России. Об этом он рассказал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.
В четверг глава государства проводит беседу с представителями бизнеса в Хабаровске, отмечает РЕН ТВ.
Как отметил президент, в случае с ценами на яйца «вовремя не сориентировались».
«Объем-то производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения», — подчеркнул Путин.
По словам главы государства, у россиян «немножко» выросли доходы, граждане начали приобретать больше продукты, однако власти «не подумали» вовремя открыть импорт.
Между тем Минсельхоз сообщил, что стоимость яиц у производителей за последние две недели снизилась на 2,5% (по первой категории) и на 4,2% (для второй категории). Снижение цен на продукцию в розничной торговле ожидается в ближайшее время, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал на два месяца гендиректора котельной Подольска после аварии
- СМИ: На Урале дальнобойщик с инсультом шесть часов оставался без помощи из-за ГИБДД
- Удальцов заявил, что в его дом пришли с обысками
- Владелец бренда Aperol привезет в Россию новый спиртной напиток
- Путин: Россия стала первой экономикой Европы
- «Вовремя не сориентировались»: Путин объяснил рост цен на яйца
- СМИ: Финляндия получит от США оружие для усиления границы НАТО с Россией
- Путин: Высокая ставка Центробанка носит временный характер
- СМИ: Рэпер Vacio уйдет в армию весной 2024 года
- Собянин: Цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru