«Вовремя не сориентировались»: Путин объяснил рост цен на яйца

Президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в России. Об этом он рассказал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.

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В четверг глава государства проводит беседу с представителями бизнеса в Хабаровске, отмечает РЕН ТВ.

Как отметил президент, в случае с ценами на яйца «вовремя не сориентировались».

«Объем-то производства у нас не уменьшился, потребление увеличилось в связи с реальными располагаемыми доходами населения», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, у россиян «немножко» выросли доходы, граждане начали приобретать больше продукты, однако власти «не подумали» вовремя открыть импорт.

Между тем Минсельхоз сообщил, что стоимость яиц у производителей за последние две недели снизилась на 2,5% (по первой категории) и на 4,2% (для второй категории). Снижение цен на продукцию в розничной торговле ожидается в ближайшее время, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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