«Всё лето будоражит»: Назван сезон нехватки мигрантов в России

Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил о сезонном дефиците мигрантов в России.

Президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН рассказал о летнем дефиците мигрантов в России.

«Сноуден был мигрантом»: Чем отличается беженец от вынужденного мигранта

«Если мы говорим про холодный сезон, с октября по март, то более или менее как-то спрос с предложением вместе. Как только начинается лето, то достаточная часть мигрантов, порядка 15%, уходят на сельское хозяйство, приусадебное хозяйство, дачное строительство. Возникает очень серьезный дефицит кадров. Все лето этот дефицит всех будоражит», - отметил собеседник НСН.

По его словам, многие курьерские службы, оставшись практически без работников, предлагают зарплаты более 6000 рублей в день. Таким образом они надеются привлечь новых сотрудников.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН заявил, что в России стоит провести исторический эксперимент и временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИхаил Воскресенский
ТЕГИ:ДефицитРоссияМигрантыТрудовые Мигранты

Горячие новости

Все новости

партнеры