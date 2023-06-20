«Всё лето будоражит»: Назван сезон нехватки мигрантов в России
Эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН заявил о сезонном дефиците мигрантов в России.
Президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН рассказал о летнем дефиците мигрантов в России.
«Если мы говорим про холодный сезон, с октября по март, то более или менее как-то спрос с предложением вместе. Как только начинается лето, то достаточная часть мигрантов, порядка 15%, уходят на сельское хозяйство, приусадебное хозяйство, дачное строительство. Возникает очень серьезный дефицит кадров. Все лето этот дефицит всех будоражит», - отметил собеседник НСН.
По его словам, многие курьерские службы, оставшись практически без работников, предлагают зарплаты более 6000 рублей в день. Таким образом они надеются привлечь новых сотрудников.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН заявил, что в России стоит провести исторический эксперимент и временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru