«Всё лето будоражит»: Назван сезон нехватки мигрантов в России

«Если мы говорим про холодный сезон, с октября по март, то более или менее как-то спрос с предложением вместе. Как только начинается лето, то достаточная часть мигрантов, порядка 15%, уходят на сельское хозяйство, приусадебное хозяйство, дачное строительство. Возникает очень серьезный дефицит кадров. Все лето этот дефицит всех будоражит», - отметил собеседник НСН.

По его словам, многие курьерские службы, оставшись практически без работников, предлагают зарплаты более 6000 рублей в день. Таким образом они надеются привлечь новых сотрудников.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с НСН заявил, что в России стоит провести исторический эксперимент и временно отказаться от трудовых мигрантов, чтобы оценить их экономическую значимость, передает «Радиоточка НСН».

