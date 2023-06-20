«Сноуден был мигрантом»: Чем отличается беженец от вынужденного мигранта

«Статус беженца дается до трех лет, а временное убежище - до одного года. Такой статус может быть продлен, если в той стране, из которой они вынуждены были уехать, ничего не изменилось, если жизни этому человеку на родине будет грозить опасность. Такой статус продлятся неограниченное количество раз. В качестве примера можно привести дело Эдварда Сноудена. Как мы знаем, его жизни действительно грозила опасность. Ему дали временное убежище и несколько раз его продлевали», - отметил собеседник НСН.



США в 2013 году обвинили Сноудена в шпионаже после того, как он передал СМИ секретные данные, касающиеся операций армии Соединенных Штатов. Сноуден бежал из США и в том же году попросил временное убежище в России. В сентябре 2022 года бывший сотрудник спецслужб США получил гражданство России.

Недавно Сноуден заявил, что изначально не собирался оставаться в России, напоминает «Радиоточка НСН».

