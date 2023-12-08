«Он орёт!» Солист «Альянса» Журавлев раскритиковал SHAMAN за исполнение хита «На заре»
Солист группы «Альянс» Игорь Журавлев раскритиковал певца SHAMAN (Ярослав Дронов) за исполнение хита «На заре» 1987 года.
По его словам, SHAMAN хорошо исполняет свои песни, но в случае с хитом «На заре» он не поет, а «орет». При этом музыкант выбрал примитивную аранжировку, считает Журавлев, передает NEWS.ru.
А исполнение хита от Басты Журавлеву понравилось, так как кавер был сделан «легко и непринужденно». Именно этот вариант песни и звучит в нашумевшем сериале «Слово пацана».
Другая песня, прозвучавшая в сериале, уже возглавила мировой рейтинг Shazam. Речь о песне «Пыяла» российского коллектива «АИГЕЛ». Композиция, исполненная на татарском языке, стала лидером мирового хит-парада. Трек был записан в 2020-м году.
Ранее вокалистка казанской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о своем отношении к сериалу, который привлек внимание не только зрителей, но и общественности, а также раскрыла смысл «Пыялы».
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