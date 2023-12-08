«Он орёт!» Солист «Альянса» Журавлев раскритиковал SHAMAN за исполнение хита «На заре»

Солист группы «Альянс» Игорь Журавлев раскритиковал певца SHAMAN (Ярослав Дронов) за исполнение хита «На заре» 1987 года.

По его словам, SHAMAN хорошо исполняет свои песни, но в случае с хитом «На заре» он не поет, а «орет». При этом музыкант выбрал примитивную аранжировку, считает Журавлев, передает NEWS.ru.

А исполнение хита от Басты Журавлеву понравилось, так как кавер был сделан «легко и непринужденно». Именно этот вариант песни и звучит в нашумевшем сериале «Слово пацана».