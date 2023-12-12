СМИ: Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина
Доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах станут певец Shaman, гендиректор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев, режиссер Никита Михалков, а также военкоры, пишет РБК со ссылкой на источник.
По информации издания, список доверенных лиц Путина в этом году обновится примерно на 40% по сравнению с составом 2018 года, когда Путин избирался на пост президента России.
Примечательно, что в этом году в список доверенных лиц войдут военкоры. Так, в него могут попасть военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Александр Сладков из ВГТРК и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, пишет РБК.
Ранее Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, отмечает RT. По его словам, очень важно, чтобы в таких условиях главой государства был такой мощный политик с колоссальным опытом, как действующий президент Владимир Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru