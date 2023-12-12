СМИ: Михалков, Shaman и Гергиев станут доверенными лицами Путина

По информации издания, список доверенных лиц Путина в этом году обновится примерно на 40% по сравнению с составом 2018 года, когда Путин избирался на пост президента России.

Примечательно, что в этом году в список доверенных лиц войдут военкоры. Так, в него могут попасть военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, Александр Сладков из ВГТРК и основатель проекта WarGonzo Семен Пегов, пишет РБК.

Ранее Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время Россия находится в очень сложной точке общественного развития, отмечает RT. По его словам, очень важно, чтобы в таких условиях главой государства был такой мощный политик с колоссальным опытом, как действующий президент Владимир Путин.

