Сенаторы поддержали закон о льготном поступлении в техникумы
В Совете Федерации в пятницу одобрен закон, предусматривающий льготное зачисление в техникумы и колледжи для социально-незащищенных групп населения, сообщают РИА Новости.
Авторы законопроекта предусмотрели 13 категорий льготников. Среди них дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети-инвалиды I и II групп.
Кроме того, в список включили детей военнослужащих, сотрудников полиции, прокуратуры, Росгвардии и других, погибших при выполнении своих обязанностей, а также военнослужащих, проходящих службу по контракту не менее трех лет и по призыву, если поступают на обучение по рекомендации командиров.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за пытки.
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