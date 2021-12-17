Путин призвал улучшить качество образования в колледжах

Президент России Владимир Путин призвал повышать уровень подготовки в колледжах. Об этом сообщает ТАСС.

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Российский лидер подчеркнул, что обучение в колледжах должно быть такое, чтобы их выпускники могли и дальше продолжать образование.

Ранее Совет Федерации не принял поправки Госдумы к закону «Об образовании». Согласно поправкам, школы и колледжи должны осуществлять онлайн-обучение на верифицированных государственных Интернет-платформах. Принять предложения Госдумы помешала допущенная техническая ошибка.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинОбразование
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