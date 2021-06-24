Сенаторы одобрили законопроект о дополнительном «дальневосточном гектаре»

Совет Федерации одобрил проект закона о расширении программы «Дальневосточный гектар», сообщает «Интерфакс».

Проект по бесплатному получению «арктического гектара» внесли в Госдуму

Таким образом, появилась возможность предоставления второго гектара участникам программы. Речь идет о тех, кто успешно осваивает первый участок и получил его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору.

Получить второй участок земли в рамках программы можно будет с 1 августа текущего года. Также действие программы «дальневосточный гектар» планируется расширить на территорию Арктической зоны.

Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН отметил, что проект, который планируется развернуть в Арктике, может получить больший успех, чем тот, что осуществляется на Дальнем Востоке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Дальний ВостокЗемляДальневосточный Гектар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры