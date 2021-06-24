Сенаторы одобрили законопроект о дополнительном «дальневосточном гектаре»
Совет Федерации одобрил проект закона о расширении программы «Дальневосточный гектар», сообщает «Интерфакс».
Таким образом, появилась возможность предоставления второго гектара участникам программы. Речь идет о тех, кто успешно осваивает первый участок и получил его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору.
Получить второй участок земли в рамках программы можно будет с 1 августа текущего года. Также действие программы «дальневосточный гектар» планируется расширить на территорию Арктической зоны.
Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН отметил, что проект, который планируется развернуть в Арктике, может получить больший успех, чем тот, что осуществляется на Дальнем Востоке.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+17 594 / сут.
Умерли
131 тыс.+548 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+12 660 / сут.
- Сенаторы одобрили законопроект о дополнительном «дальневосточном гектаре»
- Пентагон сообщил, как вычислить российских хакеров
- Россиянам с 1 июля станут доступны новые пособия
- Вильфанд сообщил об опасном ультрафиолете в российских регионах
- Большинство американцев уверены в лабораторном происхождении COVID-19
- Эксперт рассказала о максимальном укреплении рубля
- Климатические изменения могут превратить Украину в пустыню
- Названо идеальное блюдо для жары
- Стала известна причина пожара на белорусской ГРЭС
- Вакцинированных пассажиров будут пускать в Египет без ПЦР-теста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru