Сенаторы одобрили законопроект о дополнительном «дальневосточном гектаре»

Таким образом, появилась возможность предоставления второго гектара участникам программы. Речь идет о тех, кто успешно осваивает первый участок и получил его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору.

Получить второй участок земли в рамках программы можно будет с 1 августа текущего года. Также действие программы «дальневосточный гектар» планируется расширить на территорию Арктической зоны.

Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН отметил, что проект, который планируется развернуть в Арктике, может получить больший успех, чем тот, что осуществляется на Дальнем Востоке.

