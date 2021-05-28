Проект по бесплатному получению «арктического гектара» внесли в Госдуму

Ранее Минвостока заявляло, что на выделенной площади можно будет как возводить жилье, так и вести экономическую деятельность.

Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН отметил, что проект, который планируется развернуть в Арктике, может получить больший успех, чем тот, что осуществляется на Дальнем Востоке.

