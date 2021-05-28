Проект по бесплатному получению «арктического гектара» внесли в Госдуму
Глава министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил о внесении на рассмотрение в Госдуму проекта закона о бесплатном выделении гражданам России «арктического гектара».
Ранее Минвостока заявляло, что на выделенной площади можно будет как возводить жилье, так и вести экономическую деятельность.
Директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов в беседе с НСН отметил, что проект, который планируется развернуть в Арктике, может получить больший успех, чем тот, что осуществляется на Дальнем Востоке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru