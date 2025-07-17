Против Дмитрия Певцова подали иск о защите чести и достоинства
Иск о защите чести и достоинства к народному артисту РФ, депутату Госдумы Дмитрию Певцову поступил в Тверской суд Москвы. Об этом со ссылкой на карточку дела сообщает РБК.
Истцом явлется Александра Тищенко. Как пишет «Московский комсомолец», в 2024 году она безуспешно пыталась попасть на приём к Певцову с целью отстоять драматический театр «Мел» в районе Отрадное.
При этом активистка указала, что артист якобы позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес руководителя театра.
Конкретная суть претензий Тищенко к Певцову пока неизвестна. Что касается театра, то просуществовавший около 30 лет «Мел» был закрыт.
Ранее киностудия «Союзмультфильм» заявила «Радиоточке НСН», что только за 2024 год подала более четырёх тысяч исков для защиты своих авторских прав.
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