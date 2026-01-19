Россиянам назвали способы распознать фиктивные скидки

Покупателям стоит критически относиться к акциям и распродажам, поскольку под видом скидок нередко скрывается их имитация, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева.

По ее словам, первым шагом должно стать сравнение цены по акции с предложениями конкурентов: нередко «скидочная» стоимость фактически совпадает со среднерыночной. Вторым признаком она назвала анализ динамики цены за определенный период — резкие отклонения от прежних значений могут указывать на искусственно созданную выгоду.

Эксперт также обратила внимание на размер скидки. Он, по ее мнению, должен находиться в разумных пределах и зависеть от категории товара. Для технически сложной продукции это обычно 10–20%, для сезонных товаров, таких как одежда и обувь, — до 70%.

Кроме того, важным фактором является срок проведения акции. Слишком короткие предложения, ограниченные одним днем, а также чрезмерно длительные кампании, продолжающиеся месяц и более, могут вызывать сомнения в их реальности.

Наконец, Степанычева отметила, что скидка может сопровождаться скрытыми условиями. В частности, речь может идти о дополнительных платных услугах, стоимость которых фактически компенсирует заявленное снижение цены, например о платной доставке, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
