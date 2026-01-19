Россиянам назвали способы распознать фиктивные скидки
Покупателям стоит критически относиться к акциям и распродажам, поскольку под видом скидок нередко скрывается их имитация, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева.
По ее словам, первым шагом должно стать сравнение цены по акции с предложениями конкурентов: нередко «скидочная» стоимость фактически совпадает со среднерыночной. Вторым признаком она назвала анализ динамики цены за определенный период — резкие отклонения от прежних значений могут указывать на искусственно созданную выгоду.
Эксперт также обратила внимание на размер скидки. Он, по ее мнению, должен находиться в разумных пределах и зависеть от категории товара. Для технически сложной продукции это обычно 10–20%, для сезонных товаров, таких как одежда и обувь, — до 70%.
Кроме того, важным фактором является срок проведения акции. Слишком короткие предложения, ограниченные одним днем, а также чрезмерно длительные кампании, продолжающиеся месяц и более, могут вызывать сомнения в их реальности.
Наконец, Степанычева отметила, что скидка может сопровождаться скрытыми условиями. В частности, речь может идти о дополнительных платных услугах, стоимость которых фактически компенсирует заявленное снижение цены, например о платной доставке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали способы распознать фиктивные скидки
- Большинство россиян заявили о намерении копить деньги в 2026 году
- Интрига жанра: Как проявит себя в прокате «Возвращение в Сайлент Хилл»
- Россиянам рассказали, как при разводе поделить имущество
- Отельеров Подмосковья уличили в задирании цен в выходные до 40%
- Газы, масса, тень: В РАН объяснили, как ученые снимут на видео черную дыру
- В России признали нежелательной французскую организацию Vigo Law Firm
- Автомобилистам рассказали, как вести себя с автоподставщиками
- Названа главная проблема развития внутреннего туризма
- Центробанк опроверг информацию о массовых блокировках карт россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru