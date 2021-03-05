Сенатор Цеков предложил отказаться от Нобелевской премии мира

От Нобелевской премии мира следует отказаться, поскольку она политизирована. Такое мнение высказал член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, премия мира давно вызывает большие вопросы.

«Эта премия не за успехи в области достижения мира, а за пристрастное, субъективное отношение к конкретным политикам», – цитирует Цекова РИА Новости.

Также, по мнению сенатора, похожая неоднозначная ситуация касается и премии по литературе.

Напомним, в Нобелевский комитет (премия мира) поступило 329 кандидатур. Среди номинантов – экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская и российский оппозиционер Алексей Навальный, а также шведская экоактивистка Грета Тунберг и бывший президент США Дональд Трамп.