Сенатор Шейкин: Школьников начнут обучать управлению беспилотниками
Российские школьники с 1 сентября могут начать изучение основ применения беспилотников в ходе уроков начальной военной подготовки. Об этом сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.
«Предложение ... было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России», — отметил сенатор.
Инициативу рассмотрели и поддержали в том числе в Минпросвещения.
Как отмечается в ответе Шейкину от первого замминистра обороны Руслана Цаликова, программа предусматривает изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства» беспилотников, ведения разведки местности и способов противодействия аппаратам противника. Разработку одобрило Минпросвещения. Программа планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru