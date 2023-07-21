Сенатор Шейкин: Школьников начнут обучать управлению беспилотниками

Российские школьники с 1 сентября могут начать изучение основ применения беспилотников в ходе уроков начальной военной подготовки. Об этом сообщил зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Артем Шейкин в беседе с РИА Новости.

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«Предложение ... было выработано в ходе работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ и направлено министру обороны России», — отметил сенатор.

Инициативу рассмотрели и поддержали в том числе в Минпросвещения.

Как отмечается в ответе Шейкину от первого замминистра обороны Руслана Цаликова, программа предусматривает изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства» беспилотников, ведения разведки местности и способов противодействия аппаратам противника. Разработку одобрило Минпросвещения. Программа планируется к реализации в образовательных организациях и учебно-методических центрах военно-патриотического воспитания «Авангард», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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