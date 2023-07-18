«Осваивают бюджет»: Эксперт указал на нежелание властей решать проблему интеграции беспилотников

Ранее издание РБК сообщило, что глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин отправил министру транспорта Виталию Савельеву письмо, в котором выразил обеспокоенность правительственным постановлением № 1016, принятым «для развития беспилотной авиации» и изменившим федеральные правила использования воздушного пространства. Согласно ему, с 1 марта 2024 года разрешается запускать беспилотники весом до 30 килограммов над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. По мнению автора письма, полеты таких дронов без согласования неизбежно приведут «к массовым нарушениям и авиакатастрофам».

Патраков заявил, что прежде всего необходимо внедрить поправки в Воздушный кодекс и ввести рискоориентированный подход.

«Если беспилотник летит, нужно оценить, какие будут риски воздушного и наземного столкновения. В соответствии с оценкой этих рисков предъявляют требования к безопасности дрона. Если риск столкновения высокий, значит, на нем должны стоять специальные системы, которые позволят ему избежать столкновений. Если же риска столкновений нет, системы можно и не ставить. Проблема в том, что нормативную базу на самом верхнем уровне (даже касательно подхода рискоориентированности) никто до сих пор не принял», — посетовал Патраков.

Собеседник НСН указал на необходимость согласования в ряде случаев полета беспилотников на высоте до 150 метров.

«Самолеты Ан-2, принадлежащие “Аэрохимфлоту” и проводящие авиационные и химические работы, летают ниже 150 метров. В этом случае нужно согласовывать полеты дронов заранее во избежание столкновения. Либо следует создавать более сложную систему, чтобы пилот “кукурузника” видел эти беспилотники», — заявил эксперт.

В заключение Патраков призвал решать задачу интеграции беспилотников в воздушное пространство.

«Во всем мире беспилотники развиваются, в России — нет. Виной тому низкая эффективность работы в этом направлении Минтранса и Росавиации. Ничего существенного в этом направлении с 2015 года не сделано. Рабочая группа “Аэронет НТИ” должна была этим заниматься, но, к сожалению, не видно результатов ее работы. Нас в этом вопросе обогнали даже соседние Белоруссия и Казахстан. Более того, сейчас решение проблемы отодвигается за 2035 год, что очень возмущает все экспертное сообщество. В России идет игра на освоение бюджетных денег в этой отрасли. Никто не хочет решать проблему, потому что когда она будет решена, бюджетные деньги нельзя будет запросить. Осваивать будет нечего», — подытожил он.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что средства радиолокационной борьбы недоступны российским аэропортам, полеты БПЛА в этих зонах никак дополнительно не регулируются. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

