«Осваивают бюджет»: Эксперт указал на нежелание властей решать проблему интеграции беспилотников
В ряде случаев необходимо согласовывать полеты беспилотников на высоте ниже 150 метров, например, при проведении авиационных и химических работ «Аэрохимфлотом», сказал НСН Андрей Патраков.
Проблема интеграции беспилотников в воздушное пространство не решается из-за неэффективности работы Минтранса и Росавиации, с 2015 года почти ничего не сделано. Об этом НСН заявил основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков.
Ранее издание РБК сообщило, что глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин отправил министру транспорта Виталию Савельеву письмо, в котором выразил обеспокоенность правительственным постановлением № 1016, принятым «для развития беспилотной авиации» и изменившим федеральные правила использования воздушного пространства. Согласно ему, с 1 марта 2024 года разрешается запускать беспилотники весом до 30 килограммов над населенными пунктами на высоте до 150 метров от земли или водоема в светлое время суток. По мнению автора письма, полеты таких дронов без согласования неизбежно приведут «к массовым нарушениям и авиакатастрофам».
Патраков заявил, что прежде всего необходимо внедрить поправки в Воздушный кодекс и ввести рискоориентированный подход.
«Если беспилотник летит, нужно оценить, какие будут риски воздушного и наземного столкновения. В соответствии с оценкой этих рисков предъявляют требования к безопасности дрона. Если риск столкновения высокий, значит, на нем должны стоять специальные системы, которые позволят ему избежать столкновений. Если же риска столкновений нет, системы можно и не ставить. Проблема в том, что нормативную базу на самом верхнем уровне (даже касательно подхода рискоориентированности) никто до сих пор не принял», — посетовал Патраков.
Собеседник НСН указал на необходимость согласования в ряде случаев полета беспилотников на высоте до 150 метров.
«Самолеты Ан-2, принадлежащие “Аэрохимфлоту” и проводящие авиационные и химические работы, летают ниже 150 метров. В этом случае нужно согласовывать полеты дронов заранее во избежание столкновения. Либо следует создавать более сложную систему, чтобы пилот “кукурузника” видел эти беспилотники», — заявил эксперт.
В заключение Патраков призвал решать задачу интеграции беспилотников в воздушное пространство.
«Во всем мире беспилотники развиваются, в России — нет. Виной тому низкая эффективность работы в этом направлении Минтранса и Росавиации. Ничего существенного в этом направлении с 2015 года не сделано. Рабочая группа “Аэронет НТИ” должна была этим заниматься, но, к сожалению, не видно результатов ее работы. Нас в этом вопросе обогнали даже соседние Белоруссия и Казахстан. Более того, сейчас решение проблемы отодвигается за 2035 год, что очень возмущает все экспертное сообщество. В России идет игра на освоение бюджетных денег в этой отрасли. Никто не хочет решать проблему, потому что когда она будет решена, бюджетные деньги нельзя будет запросить. Осваивать будет нечего», — подытожил он.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил, что средства радиолокационной борьбы недоступны российским аэропортам, полеты БПЛА в этих зонах никак дополнительно не регулируются. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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