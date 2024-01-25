Сенатор Шейкин предложил законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа

Необходимо законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа, чтобы решить проблему «серого» рынка, заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в таком случае действия мошенников, связанных с оборотом нелегальных сим-карт, можно квалифицировать по статье уголового кодекса «Неправомерный оборот средств платежей».

«Против лжеминеров и аферистов»: Ужесточение оборота сим-карт спасет россиян

Роскомнадзор в 2023 году выявил 43 млн мобильных номеров абонентов российских операторов связи, которые были оформлены с нарушениями, сообщают «Ведомости». При этом операторы связи прекратили оказание услуг по более 600 000 номеров с неустановленными владельцами».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Сегодня граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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