Сенатор Шейкин предложил законодательно приравнять сим-карты к средствам платежа

Роскомнадзор в 2023 году выявил 43 млн мобильных номеров абонентов российских операторов связи, которые были оформлены с нарушениями, сообщают «Ведомости». При этом операторы связи прекратили оказание услуг по более 600 000 номеров с неустановленными владельцами».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Сегодня граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца, передает «Радиоточка НСН».

