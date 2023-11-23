«Против лжеминеров и аферистов»: Ужесточение оборота сим-карт спасет россиян

Ужесточение оборота сим-карт позволит обезопасить гражданское общество, заявил НСН Олег Иванников.

Продажа сим-карт только после обязательной проверки паспортов в МВД защитит граждан от лжеминеров, аферистов и террористов. Об этом НСН заявил подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

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Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Сегодня граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. Иванников назвал такую инициативу разумной и требующей рассмотрения в самые сжатые сроки.

«Если она будет принята, это решит целый комплекс проблем у правоохранительных органов, прежде всего, связанных со лжеминерами, которые используют такие сим-карты. Кроме того, нововведение оградит россиян от мошеннических действий. Напомню, что аферисты часто пользуются телефонными номерами, не привязанными к паспортным данным. Еще будет перекрыт огромный рынок «левых» сим-карт, которые выдаются на фирмы-однодневки. Словом, принятием такого закона мы обеспечим безопасность гражданского общества», — сказал Иванников.

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Собеседник НСН также указал на то, что незарегистрированные сим-карты часто используются украинскими террористами.

«Многие террористические, экстремистские украинские организации пользуются пробелами в российском законодательстве, в том числе касающиеся незарегистрированных сим-карт, для запугивания российских граждан и семей военнослужащих, а также прочих противоправных действий», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал требовать от операторов блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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