«Против лжеминеров и аферистов»: Ужесточение оборота сим-карт спасет россиян

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждается мера по ужесточению оборота сим-карт, согласно которой предлагается обязать операторов связи активировать проданные сим-карты только после проверки паспортных данных абонентов в МВД. Сегодня граждане могут активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию с базой МВД в течение месяца. Иванников назвал такую инициативу разумной и требующей рассмотрения в самые сжатые сроки.

«Если она будет принята, это решит целый комплекс проблем у правоохранительных органов, прежде всего, связанных со лжеминерами, которые используют такие сим-карты. Кроме того, нововведение оградит россиян от мошеннических действий. Напомню, что аферисты часто пользуются телефонными номерами, не привязанными к паспортным данным. Еще будет перекрыт огромный рынок «левых» сим-карт, которые выдаются на фирмы-однодневки. Словом, принятием такого закона мы обеспечим безопасность гражданского общества», — сказал Иванников.