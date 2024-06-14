Лагерь «Артек» отметит столетие международной конференцией и традиционными чтениями

Детский лагерь «Артек» в 2025 году отметит сотый день рождения, к юбилею запланировано множество внутрироссийских и международных мероприятий. Об этом рассказала первый замдиректора ФГБОУ «МДЦ "Артек"» Елена Живогляд, сообщает «ФедералПресс».

«Это почти вековая история, и в следующем году мы отмечаем свой столетний юбилей. Это возможность пригласить министров, которые приехали на форум к нам на юбилейные смены», — поделилась заместитель руководителя учреждения.

Как отметила Живогляд, в следующем году «Артек» проведет международную конференцию и традиционные чтения. Сам юбилей лагеря отпразднуют 16 июня 2025 года. Первый замдиректора напомнила, что с организацией сотрудничают 120 российских и 14 иностранных компаний-партнеров, реализуется около 300 совместных программ.

«Это дает возможность ребятам, которые приезжают на смены, попробовать себя абсолютно в любом направлении», – заключила Живогляд.

