Зеленский заявил о возможном изменении переговорной площадки

По его словам, планировалось провести встречу в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби, однако подтвердить это невозможно из-за боевых действий в регионе.

«Если будут сложности с Абу-Даби... то у нас есть Турция, Швейцария — площадки, которые... давали возможность нам всем встретиться», — заключил он.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что переговоры по урегулированию на Украине нацелены на результат и достижение взаимоприемлемых решений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

