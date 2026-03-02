Зеленский заявил о возможном изменении переговорной площадки
Новый раунд переговоров по Украине состоится, однако площадка для встречи может измениться. Как пишет РИА Новости, об этом заявил ураинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, планировалось провести встречу в период с 5 по 8 марта в Абу-Даби, однако подтвердить это невозможно из-за боевых действий в регионе.
«Если будут сложности с Абу-Даби... то у нас есть Турция, Швейцария — площадки, которые... давали возможность нам всем встретиться», — заключил он.
Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что переговоры по урегулированию на Украине нацелены на результат и достижение взаимоприемлемых решений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
