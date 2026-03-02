Путин обсудил с королем Бахрейна эскалацию вокруг Ирана
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с королём Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой эскалацию вокруг Ирана. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля пишет RT.
Отмечается, что лидеры указали на необходимость скорейшего прекращения боевых действий и возвращение ситуации в политико-дипломатическое русло.
«Нынешнее же развитие событий, в частности, ставит под угрозу и безопасность многих арабских государств», - говорится в сообщении.
Российский лидер также подтвердил готовность Москвы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе.
Ранее Путин обсудил американо-израильскую агрессию против Ирана с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
