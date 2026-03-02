Сборы фильма «Король и Шут. Навсегда» можно назвать успехом, при этом в мире сохраняется тренд на музыкальные байопики, заявила в интервью НСН член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская.

Сказочный фильм режиссера Рустама Мосафира «Король и Шут. Навсегда» вышел на экраны 19 февраля и за два уикенда заработал в прокате более 160 млн рублей. Хажинская считает, что эти сборы сделали картине фанаты творчества «КиШ», поскольку для обычных зрителей фильм оказался слишком «трэшовым».